李总理：我国尚未达到新常态 但正在稳步迈进

（早报讯）​​我国下来一个月将回到高警戒解封第二阶段。李显龙总理说，尽管倒退一步令人失望，但抗疫工作整体而言取得良好进展，四周后，我国疫苗接种率也将提高许多，届时应可放宽措施。他强调，虽然我国尚未达到新常态，但正在稳步迈进。

卫生部将和人民协会合作，今明两天分发自助抗原快速检测仪（ART）给曾在过去14天到访过，或居住在特定巴刹与熟食中心附近的民众。

也是宏茂桥集选区议员的李总理今天（7月20日）走访了德义区和静山区的领取地点，并与到场领取自助检测仪的民众交谈。

他之后在个人面簿发文说，KTV夜店和裕廊渔港感染群已扩散至许多巴刹与熟食中心，抗疫跨部门工作小组因此宣布我国将在7月22日至8月18日之间，回到高警戒解封第二阶段。

“重新收紧措施有助减缓病例扩散。我们希望避免各个巴刹与熟食中心暴发多个感染群，如红山景巴刹周围发生的那样。这将为我们争取时间，让更多人完全接种疫苗，尤其是尚未接种疫苗的年长者，他们面对最大的风险。”

李总理也说，整体而言，抗疫工作正取得良好进展。我国四分之三的人至少接种了一剂疫苗，约半数也已经完成两剂疫苗接种，情况较六个月前相比安全得多。

“四周后，如果一切顺利，我国疫苗接种率应该会提高许多，我们应该可以放宽措施。我们还没有完全进入新常态，但正在稳步迈进。