周三开盘可关注的股票

（早报讯）美股从连续多日的跌势中反弹，周二大幅收高，因为一系列的企业财报乐观以及对经济的乐观情绪重燃。
在经历了九个月来最糟糕的一天后，美国三大股指均上涨逾1%，道指领涨。标普500指数四天来首次上涨，并录得3月以来最大单日涨幅。纳斯达克指数六个交易日以来首次上涨。
道琼斯工业指数上涨549.95点，或1.62%，至34511.99点；标普500指数上涨64.57点，或1.52%，至4323.06点；纳斯达克指数上涨223.89点，或1.57%，至14498.88点。
海峡时报指数昨天休市，周一跌41.10点或1.3％，闭市报3111.20点。
以下是今日开盘可关注的股票。
- 凯德集团（CapitaLand）旗下雅诗阁有限公司（The Ascott Limited）今年首七个月的服务公寓单位数增长超过40%，争取到30多个资产的8300多个单位合约。其中雅诗阁在越南争取到1900多个单位的管理合约，管理越南最大的服务公寓项目。
- 纳峰科技（Nanofilm Technologies）和淡马锡（Temasek）将合资经营氢能源（hydrogen energy）和氢燃料电池（hydrogen fuel cell）业务。双方已签订合资协议，将通过Sydrogen Energy公司（SEPL）经营集团的氢业务。按照协议，公司和淡马锡将认购总值约1亿4000万元的SEPL股权，分别持有SEPL的65％和35％股权。这项投资有待一些条件的符号，包括反垄断方面的管制批准。所筹得的资金将用于氢能源业务的研发和生产设施的建设。
- 胜科海事（Sembcorp Marine）周一（19日）深夜在新加坡交易所发布了一份12页的文告，回应股民的疑问说，股东如果不支持发售附加股，最直接的影响是集团将无法解决迫切的流动资金需求。集团再度澄清，发售附加股同它和吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）探讨潜在合并的交易无关。
- Prime美国房地产投资信托（Prime US Reit）已完成以2亿4550万美元（3亿3000万新元）收购美国两个永久地契办公楼资产。收购的两个办公楼位于美国圣地亚哥和佛罗里达州。
- 丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）截至6月底第一财季的每单位派息增加5.7％，达2.161分。该信托首季的房地产收入增21.3%至1亿4415万元，可派发收入增19.1％至9269万元。
- 新加坡报业控股（SPH）周一发布第三季业务报告，媒体收入持续下滑，2021财年首三季媒体营运收入同比减少16.8％至2亿8670万元。媒体业务中，纸媒广告收入首三季同比下挫17.6％，报1亿3400万元。
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亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）和汇丰银行新加坡分行达成8000万元的可持续挂钩利率掉期协议，用来对冲前者贷款的利率风险。