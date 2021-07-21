周三开盘可关注的股票

（早报讯）美股从连续多日的跌势中反弹，周二大幅收高，因为一系列的企业财报乐观以及对经济的乐观情绪重燃。

在经历了九个月来最糟糕的一天后，美国三大股指均上涨逾1%，道指领涨。标普500指数四天来首次上涨，并录得3月以来最大单日涨幅。纳斯达克指数六个交易日以来首次上涨。

道琼斯工业指数上涨549.95点，或1.62%，至34511.99点；标普500指数上涨64.57点，或1.52%，至4323.06点；纳斯达克指数上涨223.89点，或1.57%，至14498.88点。

海峡时报指数昨天休市，周一跌41.10点或1.3％，闭市报3111.20点。

以下是今日开盘可关注的股票。