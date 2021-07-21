陈振声：多元种族身份须通过相互尊重和关怀维护

（早报讯）我国多元种族和谐共处的状态来之不易，需要每个人在日常言行中，通过相互尊重和关怀来维护。

今天（7月21日）是种族和谐日，教育部长陈振声今早发面簿贴文说，立化中学命案发生后，有数个宗教团体主动为死者家属和学生祈福。

“这些真诚的举动展现了团结精神，超越种族与宗教，在我们国家的黑暗时刻带来了光明。他们体现了一种与生俱来的认知，即我们首先是新加坡人。”

陈振声说，我国今日享有的多元种族身份并不是自然形成的。“这是辛苦取得的状态，源于刻意为之的政策，和我国社群付出的巨大努力。”

他强调，这个共同身份，不意味着少数人的文化被多数人的文化所吞噬，也不在于让所有人放弃自己的种族与文化身份。

“它在于建设一个共享的、前瞻的身份，根据一套共同价值观，并以我们丰富多元的身份为基础。这是一份历史遗产，我们每个人须在日常言行中，通过相互尊重和关怀来维护它。”

陈振声说，在庆祝种族和谐日的同时，国人应谨记，新加坡是建立在从多元实现团结的信念上。

“让我们欣赏我国多元种族社会的丰富多彩，以及它如何培养我们敏感地与不同背景的人士和谐共处，更重要的是构建更崇高的共同目标。让我们坚定不移地扎根于新加坡，以及我们誓言不分种族、语言或宗教的建国价值观。”