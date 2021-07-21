明天起又禁堂食 餐饮业者挣扎求存

（早报讯）我国近期才允许堂食，如今又将全面禁止，餐饮业者表示虽然已经为提供外卖和送餐服务准备就绪，但防疫措施持续反复还是会对生意造成影响。

新加坡餐饮业协会昨天（7月20日）发声明指出，过去一年半来，餐饮业者须应对各种额外的安全管理措施，在病毒阻断措施之后的大部分时间，所能经营的客容量平均只有40％，业者都挣扎求存。

该协会因此强烈呼吁政府强制要求业主退还租金，让租户的生意能维持。

三巴旺白米粉首席执行官华峻兴说，当局较早允许从前天（19日）起让五名接种疫苗者聚餐后，管理层就开始制定内部程序，以检查食客的疫苗接种状况，岂料不到几天又回到了高警戒解封第二阶段，再次禁止堂食。

华峻兴说：“疫情的反复与变数让我们这些从事餐饮业的感到失望和沮丧。我们才刚开始看到更多的顾客前来用餐，尤其是过去一周允许五人堂食时。如今堂食又被禁止，我们预计生意会下跌。”

他说，餐馆已经准备好在接下来几周提供送餐和外卖服务。“我们希望在人力成本和租金回扣方面，获得当局以及业主更多的支持。”

在义顺公园小贩中心经营面摊“51面屋”和海鲜汤摊位“海盗鲜味”的小贩张育瑄（31岁）受访时说：“经过第三次禁止堂食的经历后，与首次禁堂食相比，我们目前已经做好准备。”

张育瑄指出，外卖所用到的塑料盒子在首次禁堂食时突然短缺，就连供应商也措手不及，不过现在已经没有这个问题了。“我们这些邻里小贩受到的影响没比市中心的小贩大，但我们还是明白防疫措施都是为了保护大家。”