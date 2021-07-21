网民发起请愿 吁取消国庆庆典

（早报讯）近来本地社区冠病病例激增，有公众在网上发起请愿，促请当局取消国庆庆典，截至今天（7月21日）上午11时，已有2300多人响应。

本地新增社区病例连续两天破百，昨天暴增182起，是自去年疫情暴发以来的最高。联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天在记者会上受询时说，国庆日是重要且特殊的全国活动，今年的国庆庆典因此会继续进行。国防部正在评估庆典的规模及安全管理措施，也会特别关注庆典场地周围以及邻里庆祝活动的人潮。

网民Abby See昨天在网上发起请愿，呼吁当局取消国庆庆典，以免出现下一个大型感染群。

Abby See在请愿书中说，疫情暴发以来，社交聚会和大型活动都已受到限制，国庆庆典将有数千人参与，期间难以确保所有人完全遵守安全距离。即使人们都已接种疫苗，病毒也可能传播，形成新的感染群。

“考虑到目前病例不断增加，继续举行国庆庆典实在说不过去，这并不是冠病大流行期间非要举行的必要活动。”

不少人在评论区留言，担心继续举行庆典会影响抗疫工作。

网民Karen Tan说，政府可以把庆典的费用用来补贴小贩等受最新防疫措施影响的社群。

另一个网民Noor则说，即使取消庆典也不会影响国人的爱国意识。

国防部本月初宣布，今年国庆庆典将重返滨海湾浮动舞台，为安全起见，今年参与人数锐减七成，只有1200人。

庆典也不开放让公众抽签索票出席，而是邀请在抗疫前线作出贡献的新加坡人参与其盛。12岁以上且符合接种要求者，必须接种疫苗后才能入场观礼。