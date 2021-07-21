能源局与蚬壳再投400万元助力能源初创企业发展

（早报讯）能源市场管理局（EMA）与新加坡蚬壳集团（Shell）合作，将额外投入400万元，催化本地能源起步公司在可再生能源、提高能源效率和低碳解决方案等领域的发展。

这使得双方在计划上的的总投入达到800万元。计划也得到新加坡企业发展局（ESG）的支持。

三方今天中午联合发表文告说，本次共有三家起步公司获得资金，用于推进和测试个人移动设备（PMD）的电池解决方案、无人运载工具的自动充电以及提高新加坡太阳能系统的部署效率。

这三家公司分别是Anzene、Pylon City，以及Quantified Energy Labs。

Anzene正研发一套电池设备，其寿命长于目前电动车等个人移动设备常见的两到三年，也提高电池的可回收性，电池中至少三成组件可以替换使用，最大限度地减少电子垃圾，并能即时显示电池的健康状况。

Pylon City则开发一种新型的多模式电动汽车充电器，既可以为无人运载工具（Unmanned Delivery Vehicles）充电，也可以为电动汽车充电。这套充电器将在榜鹅的社会创新园（Social Innovation Park）试用，并将由太阳能供电。

Quantified Energy Labs的技术是通过开发配备成像工具的无人机并利用3D建模和仿真技术，提高太阳能光伏系统的部署效率以及优化系统，目标是减少提供运营所需的一半人力。

能源局和蚬壳的合作计划自2019年推出以来，已有12家起步公司受益，通过为期六个月的研讨会、知识共享、指导，以及在重要行业活动中展示的机会，提高这些起步企业在智能与清洁能源领域的能力。

能源局局长严世俊说：“初创公司为我们的能源生态系统增添了活力。他们带来了创新的解决方案和开发新技术的灵活性。这些创新将有助满足行业的需求，并确保能源领域保持活力和与时俱进。”

蚬壳集团主席区嘉冰则表示，作为蚬壳业务转型与减碳排放量的10年计划的一部分，须不断推动能源领域的创新。“能源初创公司是这类创新的兴奋来源，这次合作关系的更新表明了我们与能源局等关键利益相关者共同发展生态系统的持续承诺。”

今年的初创企业计划申请已开放报名，详情可浏览蚬壳网站。