zaobao.sg调查：防疫措施又收紧 近两成受访者感麻木

（早报讯）本地防疫措施再次收紧，又不允许堂食等措施虽对人们的生活带来麻烦，但有超过七成的受访者认为这是必要之举，另有近两成的人则表示已经麻木了。

zaobao.sg就我国从明天起再次进入一个月的高警戒解封第二阶段展开网络调查，截至今天（7月21日）中午12时有超过3700人参与调查。

调查显示，有74.3%的受访者认为，由于社区病例激增，收紧防疫措施是有必要的；只有约8.2％认为没有必要这么快又收紧；另有17.5％受访者则表示已经感到麻木了。

至于哪项措施的影响最大，大部分受访者（63.7％）表示，又不能堂食的影响最大；其次是社交聚会人数限制减至两人（25.6％）；另有8.2％受访者表示室内不允许进行不戴口罩的运动的影响最大；其余2. 5％则认为婚宴和现场表演等大型活动人数限制收紧对他们的影响最大。

因为工作需要经常到处跑的符策师（60岁，冷气维修技工）受访时说，他一天内需跑多个地方，禁止堂食让他三餐很不方便。“每次政府不允许堂食，我就只能在车上快速用餐。”

另一名公众雷小姐（33岁，销售经理）则认为，虽然收紧防疫措施会对销售业和餐饮业带来冲击，但她认为这是必要的。“疫情已造成我们困在国内一年半有余。如今，社交聚会再次受到限制，相信大家都会觉得倍感压抑。我们做销售和餐饮业也苦不堪言。”

丁先生（63岁，自雇）则说，自己虽已完成两剂疫苗接种，但并不会放松警惕。“事实证明打了疫苗并不表示不会染疫，所以还是要有防范意识。”