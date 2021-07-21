政府与私人领域携手组建“阳光联盟” 为女性加强网络安全

（早报讯）政府正式成立应对网络危害的群策群力行动联盟，从五大方面为女性创造更安全的网络空间。我国司法机构、通讯及新闻部和星展银行将携手举办社区编程马拉松比赛，参与者将在两个月内为解决性骚扰，以及未经同意散播个人私密影像和信息等不法行为集思广益。

通讯及新闻部自今年2月起与超过300名家长和青年，以及来自科技企业、法律界和学术界等不同领域的代表进行了多场对话会。参与者提出的关键建议包括为在网上遭受侵犯的受害者提供支持、通过教育公众打造更安全的网络空间，以及让合理且负责任的网络行为成为社会规范。

联合领导该行动联盟的国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖今早在线上记者会说，这一联盟也称“阳光联盟”，寓意其致力于照亮网络阴暗角落，创建更好的网络世界的景愿。她同时也宣布了行动联盟已设定的五大工作方向。

首先，为不同社群体提供相关教育资源、工作坊和活动。

第二，研究网络上的新趋势，制定本地化的网络安全衡量标准。

第三，加强心理辅导和法律支援等资源。

第四，改善校园推广计划和同伴支持网络。

第五，明确有需求的领域，为广大社会志愿者指明方向。

她说：“我们在工作中发现，这些网络侵害行为对社会造成很大危害。同时，社会总体上也有意愿去解决这一问题，帮助受影响的女性，让她们在网络上也能感受到现实中同等的安全和自由。”

她也指出，目前的48名联盟成员来自各行各业，其中三分之一是男性，令人欣慰。

“我们非常欢迎男性的参与，因为这表示他们也很关注女性所面临的问题，并支持保护女性在网络上的安全。他们的反馈将是非常宝贵的。”

此外，我国司法机构、通讯及新闻部和星展银行在今天下午展开为期两个月的社区编程马拉松比赛，共有40队参与者，包括律师、公务员和星展银行职员。在比赛期间，星展银行也会为参与者提供设计思维培训，帮助他们制定更可行有效的解决方案。

司法机构转型与创新总监陈建伟说，这种比赛形式能让更多人参与，时间也更充足，因此可以收到更多高质量的方案。