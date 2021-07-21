哈莉玛总统谈立化中学命案：国人团结共同疗伤的时刻

（早报讯）今天是立化中学师生在经历校园命案后重返学校的第一天，哈莉玛总统对这起悲剧事件表达震惊和哀悼的同时，也向受影响的师生喊话，“我想让你知道你并不孤单”。
哈莉玛今天中午在面簿贴文中写道，这对他们来说是沉重的一天，在经历了难以想象的创伤和悲伤后，“寻求帮助或倾听并不是软弱的表现。如果你不想和亲人倾诉，没关系，许多求助热线和团体都提供保障隐私的支持，所以你不必担心被‘看见’。重要的是要记住，在这挣扎中，你并不孤单。”
zaobao.sg报道，立化中学校园内前天发生一起命案，13岁的中一男生疑身体多处被砍，当场宣告不治。涉案的16岁中四男生昨早（7月20日）以谋杀罪被控上国家法院。
哈莉玛向受害者家属表达最深切的慰问。她也表示，众人很难理解发生了什么事，更难理解受影响的家庭、亲人、朋友、学生和教师所经历的难以想象的创伤和悲伤。“有些人，包括我们的年轻人和学生，可能会因这个消息感到震惊和害怕，而另一些人则感到无助和困惑。”
她也在贴文中罗列出一些可以提供心理支持的求助热线与渠道。
“这是新加坡人团结起来共同疗伤的时刻。如果你知道有人可能处在困境中，向他或她伸出援手。特别是在这场冠病大流行的艰难时期，让我们友善和富有同情心地对待彼此。”
I was deeply saddened to hear about the tragedy that took place at River Valley High School at the start of the week. My...Posted by Halimah Yacob on Tuesday, July 20, 2021