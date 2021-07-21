哈莉玛总统谈立化中学命案：国人团结共同疗伤的时刻

（早报讯）今天是立化中学师生在经历校园命案后重返学校的第一天，哈莉玛总统对这起悲剧事件表达震惊和哀悼的同时，也向受影响的师生喊话，“我想让你知道你并不孤单”。

哈莉玛今天中午在面簿贴文中写道，这对他们来说是沉重的一天，在经历了难以想象的创伤和悲伤后，“寻求帮助或倾听并不是软弱的表现。如果你不想和亲人倾诉，没关系，许多求助热线和团体都提供保障隐私的支持，所以你不必担心被‘看见’。重要的是要记住，在这挣扎中，你并不孤单。”

zaobao.sg报道，立化中学校园内前天发生一起命案，13岁的中一男生疑身体多处被砍，当场宣告不治。涉案的16岁中四男生昨早（7月20日）以谋杀罪被控上国家法院。

哈莉玛向受害者家属表达最深切的慰问。她也表示，众人很难理解发生了什么事，更难理解受影响的家庭、亲人、朋友、学生和教师所经历的难以想象的创伤和悲伤。“有些人，包括我们的年轻人和学生，可能会因这个消息感到震惊和害怕，而另一些人则感到无助和困惑。”

她也在贴文中罗列出一些可以提供心理支持的求助热线与渠道。

“这是新加坡人团结起来共同疗伤的时刻。如果你知道有人可能处在困境中，向他或她伸出援手。特别是在这场冠病大流行的艰难时期，让我们友善和富有同情心地对待彼此。”