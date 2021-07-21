性侵10岁女儿五年 狼父监29年鞭24下

45岁狼父不顾女儿要求停止乱伦行为，性侵犯亲骨肉儿将近五年，今早（7月21日）被法官斥责违背了女儿对父亲的信任，被判坐牢29年和打鞭24下。

zaobao.sg早前报道，被告一共面对15项控状，包括性侵14岁以下孩童和非礼的罪状。不认罪的他于去年11月开始在高庭受审，上个月被判罪成。案件今早进行判刑。

这起案件发生于2010年至2014年，在被告与女儿所住过的不同组屋单位内，受害人当时的年龄介于10岁至14岁。为保护受害人，法庭谕令媒体不准报道被告的名字，与其他可能泄露受害人身份的资料。

审讯揭露，女童首次受害是在2010年，当时年仅10岁的她与家人寄住在亲戚家，夜里一家五口连同女佣睡在同一个卧房的地板上，而被告便是趁家人熟睡时非礼亲生女儿。

控方指被告首次得逞后，吩咐女儿不准告诉别人，而女儿年幼天真，完全信任父亲，任由被告对她进行性侵犯，包括用手指性侵她、让她为被告口交和进行肛交。

控方斥责被告利用女儿担心失去父亲的害怕心理，不断地对女儿进行性剥削，他的罪行必须被严惩才能以起阻遏作用。

高庭法官林茵倩今早宣判时指出，被告严重滥用年幼女儿对他的信任，他也并非一时冲动犯案，而是有预谋对女儿进行性剥削。