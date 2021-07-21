拖船引擎室起火 八人吸入浓烟及烧伤送院

拖船引擎室起火，八人因吸入浓烟以及烧伤送院。

这起火患事故发生在昨午（7月20日）4时40分左右，地点在西海岸渡轮路（West Coast Ferry Road）。

民防部队昨天面簿发文指出，当时接获上述地点发生火患，指一艘停泊的拖船起火，船上八人在民防部队抵达前获疏散。

贴文透露，当民防部队抵达时，拖船可见传出烟雾，来自金文泰与西海岸海事消防局的消防人员戴上呼吸器材，登上拖船。

贴文说，消防人员在引擎室找到了起火点，迅速展开救火行动，并使用一只水枪（water jet）制止火势蔓延。关键的考虑因素是不要浇太多水，以免影响拖船的稳定性。

火势在民防部队抵达的20分钟内被扑灭。

民防部队救护车将8人送院，他们因吸入浓烟以及烧伤，被送往新加坡中央医院。