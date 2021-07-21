收紧防疫措施生效前一天 海指周三小幅回升0.25％

（早报讯）受疫情担忧影响的区域股市今天（7月21日周三）因趁低吸购活动的支持而上涨，但香港和首尔继续下跌。新加坡股市则在宣布收紧防疫措施后的第一个交易日稍微回升，经济师相信收紧措施将有效控制病毒扩散，而且对外向型经济领域的增长展望没什么影响。

反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数今天（重回高警戒解封第二阶段的前一天）回升7.80点或0.25％，闭市报3119.00点。本地银行股涨跌不一，海峡指数的支持主要来凯德集团（CapitaLand）、星展集团控股（DBS）和新交所（SGX），而海指成份股涨跌不一。凯德集团涨3.09％至4.00元，给予海指最大支持。星展集团控股涨0.34％至29.68元。

整体股市交易量增至17亿5000万股，总值扬升至15亿2000万元。上升股仅204只，下跌股多达283只。

低价股继续占据本地股市活跃股龙虎榜大多数席位。胜科海事（Sembcorp Marine）以2亿零128万股的交易量高居榜首，股价大跌8.77％，闭市报0.104元。十大活跃股当中包括三只海指成份股：云顶新加坡（Genting Singapore）跌1.83％至0.805元；新电信（Singtel）跌0.45％至2.23元；凯德集团交易总值全场第二最高，达1亿3188万元。