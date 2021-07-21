立化中学今早出席率97% 受影响师生已接受专家辅导

（早报讯）立化中学学生今早返校的出席率为97%，与平日相似。受命案影响的师生，昨天已经在教育部安排下接受专家和辅导员的帮助，学校本周也设立辅导室，让教职员、学生和家长随时走进去求助。

教育部教育总司长王斯芸今天（7月21日）下午通过视讯发表简单谈话时也强调，学生的安全对所有人来说都是首要的，教育部和学校将继续对校园安全保持警惕，并通过必要的程序来保障这一点。

他承诺，全国的学校和老师都做好准备随时提供帮助，当局也会保持警觉，特别关注每一名学生，以及对事件感到彷徨失措者，及时为他们提供帮助。

“我们在每一所学校建立的同侪支援文化将派上用场，因为学生相互关心和支持，并鼓励可能陷入困境的同学向可以信赖的成人、父母亲、老师或辅导员求助。”

今天上午立化中学学生的出席率是97%，这个比率与平日相似。王斯芸说：“这是我们学生的韧性，我们为他们感到自豪。”

王斯芸也说，这起悲剧不可避免地给学校和教育界带来冲击，但人们都需要时间来处理这起事件带来的创伤，并走出伤痛。

他指出，对仍在求学的年轻人来说，这是一起难以理解的事件。“这也就是为什么教育部和学校致力于帮助他们从中取得有用的经验，并为有需要的人提供必要的支持。”

立化中学也已经设立专属网站让公众分享寄语，截至今天下午6时，已经有超过1000人留言。

立化中学周一发生命案，一名中四男生涉嫌在校内厕所以斧头攻击一名中一男生，导致对方头部和身体多处严重受伤，当场不治。涉案男生当场被捕，并已在周二以谋杀罪名提控。