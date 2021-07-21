商会代表吁请业主和租户公平承担租金压力

（早报讯）我国回到高警戒解封第二阶段，餐饮和零售等生意再受挫，商会代表提出三大诉求，包括吁请业主和租户公平承担租金压力。

由新加坡中小企业商会、新加坡餐饮业协会、新加坡零售商协会和新加坡租户公正联盟组成的前线生意商会联盟（Alliance of Frontline Business Trade Associations）今天（7月21日）发联合声明指，一场冠病疫情下来，至今幸存的生意除了蒙受收入损失，也面对租金和人力成本的压力。新加坡再落实高警戒解封第二阶段措施，各领域的前线生意业者，包括餐饮、零售和服务业等都担心能否继续维持生意。

联盟因此提出三大诉求，希望政府和业主能协助业者渡过难关。第一，业主应和租户公平承担负担，在实行强制堂食或社交聚会限制时，给予及时、并和收入下滑幅度相等的租金回扣。

第二，协助业者应付薪金成本，以尽可能保住员工饭碗。第三，将银行贷款本金的延期偿付令期限延长到明年6月。

社区冠病病例攀升，为争取时间提高全国接种率，我国明天起再次进入一个月的高警戒解封第二阶段，禁止堂食，社交聚会和登门访客也限制两人。财政部近日会公布如何帮助受最新防疫措施影响的企业与员工，援助配套预计与上一次的高警戒解封第二阶段的配套相似。

新加坡租户公正联盟主席邱永胜直言，5月第一次进入高警戒解封第二阶段时，来自业主的租金援助“零星且具选择性”，大部分援助主要主要来自政府，而这笔援助金会在下个月发放。

“5月以来，我们社群中约八九成的租户并没有从业主得到任何援助。业主上一次提供显著帮助是去年病毒阻断措施期间，那时是因为受政府规定。”

问及希望业主如何公平承担负担，邱永胜说，租金回扣应该和生意下滑幅度相等，换言之，生意额若下滑五成，希望业主能提供50％的租金回扣。“这是非常公平的，因这不是一个独断的数字……这能提供长期可持续的负担共享，尤其在危机之际。”

新加坡餐饮业协会会长关国忠形容，过去16个月的抗疫经历宛如乘坐过山车。现阶段，很多业者的储备金已耗尽，要是没有额外援助，很多业者料面对结业的局面。到时，员工也会因公司倒闭失业。