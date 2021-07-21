王乙康：若允许堂食 冠状病毒很容易迅速传播

（早报讯）我国尚未出现因堂食而造成冠病确诊病例的情况，但若允许公众在外用餐，病毒很容易人传人，本地疫情局势很可能会迅速恶化。

卫生部长王乙康星期三晚上（7月21日）在面簿贴文，解释我国回到高警戒解封第二阶段以及禁止堂食的原因。

一些人认为，本地目前没有通过堂食导致公众感染冠病的情况，因此不应该禁止堂食。不过王乙康解释，若允许五个人在外用餐，这五个人各自与五人同住，而这五个人又分别与他们的朋友见面，冠状病毒就很可能在这相互连接的125人传播开来。“这会使得裕廊渔港感染群快速恶化。”

也有一些公众认为，我国是在为KTV夜店感染群的不负责任行为买单。对此，王乙康指出，他和大家一样，对于这些人的不负责任行为感到失望。不过他解释，造成我国回到高警戒解封第二阶段的罪魁祸首不是这个感染群，而是裕廊渔港感染群。

他指出，抗疫跨部门工作小组原以为能够控制好KTV夜店感染群，因此允许餐饮场所继续开放。虽然该感染群的新增病例在过去几天减少，不过小组是因为随后暴发的裕廊渔港感染群而决定再次进入高警戒解封第二阶段。

“不幸的是，我们的鱼贩和摊位助理努力谋生时在渔港受感染。这些人之后到全岛各个巴刹继续做生意，才会为更多社区病例的出现埋下种子。”

王乙康指出，年长者经常光顾巴刹，而当中有不少人仍未接种疫苗。“这是最令人担忧的，我们面临着病例无法控制地增加的风险，这可能会导致不少人生重病甚至死亡。所以我们必须收紧社区活动的条例，以防万一。”

不过好消息是，我国约一半已经完成疫苗接种，而这个比率每天增加一个百分点。王乙康估计过了两周后，我国完成接种的比率会增加至64％。“到时检讨高警戒解封第二阶段条例，我们就会处于更强大更坚韧的地位。”