金文泰448座巴刹与黄埔通道巴刹关闭两周

（早报讯）裕廊渔港感染群持续扩大，金文泰第448座巴刹及小贩中心和黄埔通道巴刹分别累计确诊22例和12例冠病病例，这两个出现次感染群的巴刹即日起关闭至8月5日。

根据卫生部今天（7月22日）凌晨发出的文告，目前已出现次感染群的巴刹及小贩中心有六个，有七个的确诊病例超过三例，另有28个至少一人确诊。

为了进一步发现社区病例，当局将为7月7日至21日曾经到访金文泰第448座巴刹及小贩中心以及海格路巴刹及小贩中心的公众提供免费冠病检测。

卫生部也和人民协会合作，今明两天向住在黄埔通道巴刹和西海岸路第726座巴刹周围的居民分发自助抗原快速检测仪。

公众可登录网站（https://www.gowhere.gov.sg/art）查询领取详情。每名符合条件者将获得一盒（含两个）自助检测仪。

本地昨天新增179起本土冠病病例，其中130起与裕廊渔港感染群有关，八起与KTV夜店感染群有关。

179起本土病例中，149起与早前确诊病例有关联，其中80人此前已被隔离，69人是当局通过主动检测发现的。其余30起本土病例暂无关联。

截至前天，政府通过全国疫苗接种计划，已为超过416万人施打逾683万剂疫苗。其中，超过279万人已完成疫苗接种，占本地人口的约49%。