（早报讯）美国隔夜股市反弹，道琼斯工商指数涨286点或0.83％。标普500和纳斯达克指数各涨0.82％和0.92％。

新加坡股市昨日（7月21日）在我国重回高警戒解封第二阶段的前一天稍微回升，反映蓝筹股走势的海峡时报指数起7.80点或0.25％，闭市报3119.00点。

今日可关注股票：

1. 胜宝工业信托（Sabana REIT）将消遵循回教法（Shariah Compliance），并将信托的名字更改为Sabana Industrial Real Estate Investment Trust。信托指出，这么做将能更加灵活地抓住增长机会并实现重新调整后的策略。未调整前，信托经理人必须确保从承租人、租户或分租户所获得的租金收入，每年不得超过信托总收入5％，是不符合回教法原则的。

调整后，信托经理人可以吸引更多餐饮业（如酒廊）以及银行、金融和保险业的租户。这些租户有能力支付较高租金，从而改善信托的业绩。

信托今天也发布了上半年业绩。上半年每单位派息同比增加214.9％至1.48分，派息日是9月20日。2020年上半年，信托经理人暂时保留了55%的可分配收入以保存资本。如果这包括在2020年上半年的每单位派息中，今年上半年的每单位派息同比增长40.9%。

另外，信托向大华银行（UOB）取得2亿2500万元无抵押循环信贷。

2. 亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）上半年每单位派息同比增加10.6％至2.57分。可派发收入增加36.6％至3457万元，净房地产收入增加17.1％至5142万元。信托已于5月28日预先支付了1.563分，其余1.007分的每单位派息将于8月27日派发。

3. 利华控股（Aspial）全面收购世界级环球（World Class Global）的协议安排今天生效。股东预计将于7月28日收到付款，世界级环球将于7月30日除牌。

4. 华联力宝医疗（OUE Lippo Healthcare）在缅甸仰光的医院Hlaing Tharyar Hospital的急诊室预料将恢复运作。该医院的急诊室于7月15日宣布暂时关闭，因为当地冠病确诊病例激增，急诊室出现人力不足、氧气和医疗器材短缺的问题。集团估计，该医院急诊室暂时关闭，不会对集团截至今年底的业绩表现造成实际影响。