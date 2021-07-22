我国和太平洋联盟完成自贸协定谈判

（早报讯）我国和太平洋联盟（Pacific Alliance）已经完成了太平洋联盟—新加坡自由贸易协定（Pacific Alliance-Singapore Free Trade Agreement，简称PASFTA）的谈判。

双方将努力争取在今年12月在哥伦比亚举行的太平洋联盟峰会（PA Summit）正式签署PASFTA。

哥伦比亚贸易、工业和旅游部长隆巴娜（Maria Ximena Lombana），同时是太平洋联盟临时主席宣布结束关于PASFTA的谈判。

隆巴娜说，这项自贸协定标志着太平洋联盟与亚太地区一体化的一个里程碑。并授予新加坡第一个联系国的地位。

太平洋联盟于2017年与新加坡、澳大利亚、新西兰和加拿大启动谈判。

隆巴娜也说，太平洋联盟认为，作为一个联系国，是促进自由贸易协定的机制，同时提供合作机会。“这将促使我们接下来探索在科技和数码经济方面的合作。

其中可能包括将新加坡的全国对外单一窗口与太平洋联盟的港口管理和物流、基础设施和城市解决方案、能源合作以及食品贸易联系起来。”

此外，我国建议的数码经济伙伴关系协定（Digital Economy Partnership Agreement，简称DEPA），是太平洋联盟有意探讨的另一项协定。

贸工部长颜金勇说：“PASFTA代表太平洋联盟和新加坡的共同承诺，坚持加强经济一体化和支持基于规则的多边贸易体系。它向国际社会发出了一个强而有力的信息，尽管经济多边主义面临着压力，我们的国家仍然对贸易开放。”

太平洋联盟由智利、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁组成。它拥有2亿3000万人口，人均国内生产总值（GDP）为1万9000美元（约2万5882新元），出口额达6270亿美元，使该联盟成为世界第八大出口国。

2019年，新加坡与太平洋联盟的货物贸易总额为61亿元，占我国与拉丁美洲货物贸易总额的33.2%。