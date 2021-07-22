【审计长报告】34万余计步器未被领取 浪费539万元公款

（早报讯）由保健促进局自2015年主办的第一季至第五季全国健步大挑战中，34万1000台计步器没被公众领取，总共浪费了539万元的公共资金。

根据今早（7月22日）发布的2020/21财政年度审计长报告，审计署在今年1月检查了计步器的库存数量后，发现保健促进局计步器的去向以及库存量的监管流程不足，库存记录也不完整。另外，当局也并没有定期核对记录与实际的存货库存。

审计官员去年11月发现，历时几年全国健步大挑战（National Steps Challenge）已经结束，最早一季的甚至五年前就已告一段落，但有26万多个计步器却未被领取使用，造成了426万元的浪费。

“有些计步器的表带和表面甚至还发霉，65%已过两年保质期，35%今年12月就要到期。随着计步器将过期，加上科技上的淘汰，这些保健促进局没用上的多余计步器造成五年来显著的公款浪费。”

在审计署指出这个问题后，保健促进局今年1月全面盘点了存货，发现实际上多余的计步器有34万多个，造成的浪费达539万元。

保健促进局解释说，计步器过剩的主要原因是过度采购，因为在每一季全国健步大挑战开始时并分发计步器期间，高估了需求。尽管每一季未被领取的计步器可继续让公众对换，但实现零浪费是一项挑战，因为计步器在两年后便会过期且无法再被使用。

保健促进局目前已开始丢弃第一季至第三季多余且已经过期的计步器。此外，当局也开始探讨如何利用第四季和第五季多余的计步器，包括为持有旧计步器的公众提供一对一的对换。

保健促进局也告知审计署，将在今年10月主办的第六季全国健步大挑战中实行新的规划和采购方案。当局将根据可能会领取计步器的参与者的百分比订购计步器。在订购额外计步器时，也采用按需求购买的方式，以减少多余的计步器库存。

保健促进局今早发布声明指出，在34万1208个剩余的计步器中，有12万个还可正常操作。近4万8000个已经用于对换有故障以及保修期已过的计步器，其余的将继续用于对换以及支持社区合作伙伴、公司和其他政府机构的健康和保健计划。

“高估了最终的需求是因为保健促进局根据公众兴趣的观察，例如领取计步器时等待的时长以及排队人数。因此在每个季度都先发制人地补充计步器的库存。

保健促进局说，当局将会加强监控计步器去向以及库存的集中监控程序。如今，当局每天都会对库存进行核算，审计和实地库存检查也将从每年一次，增加至每年两次。