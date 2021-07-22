禁堂食巴刹又现确诊病例 熟食中心生意大跌

（早报讯）禁止堂食、再加上巴刹出现确诊病例，导致食客却步，受访熟食中心摊主透露，今天的生意减少至少一半，叹生意难做。

今天（7月22日）是本地回到高警戒解封第二阶段、禁止堂食首日。记者早上9时左右走访位于宏茂桥的静山巴刹与熟食中心时发现，熟食中心比以往冷清，有约15个摊位没有营业，当中包括两家鱼汤和鱼片米粉摊。

目前，本地共有40座巴刹与熟食中心出现与裕廊渔港感染群相关的确诊病例，当中包括静山巴刹与熟食中心。

售卖粥品的摊主鹏耀发（60岁）受访说，自从巴刹出现确诊病例后，生意跌了约两成，再加上今天起禁止堂食，生意更是下滑至少一半。

“平常早上6时左右就开始有人排队了，今天完全没有，很冷清。如果这里没有确诊病例可能生意还不会那么糟糕。”

鹏耀发也说，因新鲜鱼获的供应受到影响，他从明日起也会停止售卖鱼粥。

叻沙摊摊主符贞（46岁）开档约两个月就遇到两次的堂食禁令，让她大感无奈。她说，巴刹出现确诊病例后，相信有些食客感到担心，而不敢到熟食中心用餐，导致生意下滑近一半。

“我大多数的顾客都是堂食的，叻沙打包没那么好吃，所以今天的生意更糟，可能会下跌七成左右，有一种历史重演的感觉。”

除了静山巴刹与熟食中心，勿洛蓄水池第630座巴刹与熟食中心也出现确诊病例。记者10时左右走访熟食中心时，打包食物的顾客不多，一些摊主则坐在摊位前去，等待顾客上门。

售卖鱼圆面的摊主何燕芳（63岁）受访时说，自己平时凌晨3时开档，就有不少前去巴刹买菜的顾客上门用餐，但今天一直到早上7、8时都没什么顾客。

“现在不能堂食，巴刹又有病例，顾客可能不敢来，或是误以为熟食中心必须关闭两个星期，所以人潮少了许多。”

酿豆腐摊摊主张楚发（62岁）也说，巴刹出现确诊病例，再加上禁止堂食，对摊主们来说是双重打击，生意深受影响。

“出现病例后，我的生意跌了四成，今天起禁止堂食，顾客又更少了。如果接下来生意还是很差的话，我会准备少一点料，早点关门营业。”

张楚发也说，巴刹和熟食中心都有定期清洗和消毒，希望食客能够放心上门打包食物。

公众刘女士（58岁，家庭主妇）说，自己对于当局再次禁止堂食表示理解，也不觉得这会造成太多的不便。

“现在的社区病例不少，我觉得禁止堂食是好的。虽然巴刹有病例，可是我也不会觉得需要刻意避开，自己小心一点就可以了。”

另外，勿洛蓄水池第630座巴刹共有约10间鱼摊，今早有两名鱼贩开门营业。

鱼贩陈梧江（82岁）说，他的聚合酶链反应检测（PCR）结果在昨日出炉，得知结果为阴性后便决定开档。

“今天的生意跌了至少一半，可能大家知道这里有病例不敢来。平时11时多都差不多卖完了，现在还有很多货，没有办法，卖不完就只能冰冻起来。”

因裕廊渔港的新鲜鱼获供应受到影响，他改从圣诺哥渔港拿货，价格增加约一成，接下来也会减少进货。

裕廊渔港和芳林巴刹与熟食中心感染群昨日新增130起病例，累计病例达454起。

与该感染群有关的巴刹及小贩中心已达40个，其中出现感染群的有六个，确诊病例超过三起的有七个，至少一人确诊的则有28个。