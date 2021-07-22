黄埔通道巴刹关闭 水果鲜花摊措手不及

（早报讯）黄埔通道巴刹出现病例，即日起关闭两周。由于昨夜（7月21日）才收到通知，已为本周六农历六月十五备好货的水果摊今早联系常客取货，而花店则无奈将鲜花报废。

今早约10时，多数的巴刹摊贩已关闭，只有不到10个档口的摊贩匆忙地整理货物。据悉，摊贩昨夜被告知要在下午3时前撤离。

在黄埔通道巴刹经营水果摊10余年的林明真（62岁）说，档口每个月都会为常客备好初一和十五祭拜所需的水果，因此早上就打电话通知客人要关闭的消息，并且建议顾客到其他地方购买，或到隔壁的停车场取货。

她说：“我们会把剩余的水果捐赠给教堂和有需要的人，看到认识的、有需要的人路过，我也会赠送他们水果，不会丢掉。”

该摊位的常客林女士（60多岁，教师）在收到林明真的通知后，马上赶下来购买水果。“哪里可以突然关掉整个巴刹，他们不必赚钱的吗？我帮他们多买些水果，送给人也好。”

担任花店助手的蔡志聪（57岁）则表示，准备给农历六月十五的鲜花昨天早上才刚来，没想到今天就要关闭摊位，只好全部丢掉。

蔡志聪说：“自从巴刹被围起来之后，客人都怕了，生意少了约五成，昨天也没有卖出去什么花。”

巴刹隔壁的第91座黄埔通道熟食中心也受到影响，今早约一半的摊位都关闭，人烟稀少。

经营面煎粿摊的林秀丽（50岁）指出，附近不少巴刹和熟食中心陆续出现确诊病例，从一个星期前收入就开始下滑，今早的生意更是惨淡，因此决定提早收档。

她说：“平常这个量早上9点就卖完了，今天要拖到11点多才可以卖完。看情形，之后我也会少做一点面煎粿。”

为了进一步侦测社区病例，曾到过黄埔通道巴刹或住附近的民众，可在今明两天到指定的七个地点领取自助抗原快速检测仪。

黄埔民众俱乐部是其中一个领取地点，SafeEntry登记入口和分发检测仪的柜台今早都出现人龙。

据了解，黄埔民众俱乐部原本设立了三个分发检测仪的柜台，但由于领取的民众较多，随后便多增设了一个领取柜台和另外的询问处。

根据卫生部今天（7月22日）凌晨发出的文告，黄埔通道巴刹的次感染群已累计12起冠病病例，共有六个巴刹和熟食中心出现与裕廊渔港相关的次感染群。