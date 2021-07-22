【审计长报告】卫生科学局未妥善记录起获货品

（早报讯）卫生科学局香烟管制部门（Tobacco Regulation Branch）起获的物品没有妥善保管和记录，一些货品已经在数年前还给物主、转交别的部门或用作培训用途，却还出现在网上记录平台。

审计官员到两个用来存放没收物品的仓库进行实地检查时发现，起获的物品与网上记录平台“OSCAR”之间存在几项差异。

例如，24件物品数年前还给物主、转交别的部门或用作培训用途却还出现在网上记录平台上、132件物品的存放地点与网上记录平台不一致、15件存放在保险箱的物品如海外护照、现金等并未记录在网上记录平台。

卫生科学局告知审计署，他们针对纰漏进行后续工作，并确保所有的没收物品已经核对。另外，通过加强对工作人员的监督，当局也完善了没收物品去向以及存放的流程。仓库的内部审查程序也有所增强。

另外，若常常要用到化学品，应该大批量采购或者跟供应商签署长期合同（period contract），但卫生科学局却定期以小批量采购（small value purchase）的方式，在27个月里，买了453次的化学品，总值35万元。

根据今早发布的2020／21财政年度审计长报告，在2018年4月1日至2020年6月30日之间，卫生科学局的小批量采购花费高达802万元。

审计官员在检查中发现，虽然卫生科学局定期需要化学品、实验室设备和消耗品等用品（总计154万元，占小批量采购总额的19.2%），但却定期通过小批量采购临时购买。

卫生科学局解释说，多数的供应商都经过筛选，是实验室工作中所需的优质产品的可靠来源，并无意偏袒任何指定的供应商。

接下来，卫生科学局将加大数据分析的使用，更好地找出那些应该跟供应商签署长期合同或框架协议的频繁小批量采购。另外，当局也将继续教育工作人员使用小批量采购的正确方式。