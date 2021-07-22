总统挑战2022主要帮助低收入家庭

（早报讯）低收入家庭是最易受疫情影响的群体之一，总统挑战2022将主题定为帮助低收入家庭，要为这些家庭提供学习技能和获取机会的援助。

哈莉玛总统今早（7月22日）走访飞跃家庭服务中心（蔡厝港），实地了解飞跃家庭服务中心如何为低收入家庭提供援助。疫情期间，低收入家庭是最易受影响的群体之一。有鉴于此，哈莉玛宣布，总统挑战2022将主题定为“帮助低收入家庭”（Supporting Lower-Income Families）。

哈莉玛受访时说，不属于专业人士、经理、执行人员与技师（non-PMETs）群体的居民失业率由2019年的4.7％上升至2020的6.4％。“由此可见，我们的低收入员工和家庭有非常少或零储蓄，因此他们需要国家计划和社区团体的协助。”

总统挑战申请期将今年8月16日开始，直至9月17日。若想申请总统挑战的捐款，机构必须在拨款的财政年份拥有公益机构（Institutions of Public Character）的资格。

有兴趣的机构可从www.presidentschallenge.gov.sg下载申请表格，或电邮pc_enquiry@ncss.gov.sg询问更多详情。

总统挑战2022将分两次拨出善款给符合条件的公益机构，首30％的资金将在2022年3月发放，剩下的70％则会在2023年3月发放。