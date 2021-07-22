【审计长报告】财政部：政府将彻查严惩涉欺诈贪腐官员

（早报讯）新加坡政府对欺诈和贪腐行为采取零容忍态度，对每一起案例都会进行彻底调查，当局也会向警方报案以进行刑事调查，严惩涉嫌欺诈和贪腐的官员。

财政部今天（7月22日）上午发文告，代表各政府部门和机构回应2020／21财政年度审计长报告时也指出，审计署对政府的财务报表给予了“无修正”意见，意味着账目是可靠的，而且符合法规。

不过，文告强调当局对公职人员伪造或者篡改审计文件的行为感到失望，这就包括在文化社区和青年部以及人民协会发现的情况。“我们非常重视审计文件中发现的违规情况，这些行为削弱了公共部门的问责制度。”

财政部说，政府承诺对每一起案件进行彻底调查，并严惩涉嫌欺诈和贪腐的官员，这包括向警方报案以进行刑事调查。

“各机构负责人也将继续加强治理和管制，确保政府的诚信体系得到维护，内部审计制度也会得到加强，一旦发现类似的不当行为，当局将果断进行处理。”

财政部重申，诚信是公共服务的核心价值，公共服务行为准则约束了公务员的行为，并建立了举报渠道以通报涉嫌违法的行为。“当局将继续尽最大努力为新加坡人服务，并确保公共资金动用时的问责制度不会动摇。”

财政部也说，审计署定期而且彻底地对公共部门进行审计，有助于建立高效而且负责任的公共服务系统。

“政府也认真看待审计意见，如果有失误，我们会采取纠正措施并从中吸取教训；获得审计署肯定的优良做法也会得到分享，以提升各机构的绩效标准。”