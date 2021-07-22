闯红灯撞伤人 患病求在外服刑 法官指监狱能照顾他

称左脚有伤，并罹患糖尿病一天需要打三次胰岛素，70岁阿叔闯红灯撞伤人后希望在外服刑，但法官表示监狱有足够措施照顾他的健康，判他坐牢六周。

被告谭福财（译音，70岁）面对一项危险驾驶导致他人受伤的指控，他认罪后昨天（7月21日）被判坐牢六周，并吊销各级执照四年。

根据案情，这起车祸发生在去年3月2日早上6时49分许，地点是往蒙巴登路方向的炮台路的支路口。受害者是一名19岁女生。

事发前，被告送妻子到樟宜机场后，行驶在在炮台路上。当他抵达上述路口时，交通灯是红灯，行人方向则是绿灯，受害者正在过马路。

结果，被告在经过交通灯时没有注意到红灯及有人在过马路，直接撞上伤者，并险些撞上走在伤者后方的另一名行人。

被告过后立即下车提供协助，而整个车祸过程也被被告车上的行车记录器全程拍下。

受害者过后被送往陈笃生医院救治，并住院六天。她被诊断左前臂和背部擦伤和右脚内踝骨骨折，需动手术医治。

被告昨早坐着轮椅，在妻子的陪同下来到法院。他在庭上全程低头，神情凝重。

辩方律师在求情时称，被告左股骨有伤，并罹患糖尿病，因此请求法官轻判。律师称，被告每天需要打三次胰岛素，因此担心监狱无法提供，所以恳求法官判被告在外服刑。

控方回应表示，监狱内有足够的设施确保被告服刑时，同样受到妥善的照顾。法官也表示同意。

法官下判后，辩方律师表示被告上庭前在复健时脚部受伤，因此需要看医生，向申请法官展期服刑，而被告也将考虑是否要上诉。

法官最终批准被告展延至下个月18日服刑。