滨海湾金沙第二季取得1.5亿元盈利

（早报讯）刚因赌场出现感染群昨日（7月21日）开始关闭两周的滨海湾金沙（Marina Bay Sands），今年第二季业绩转亏为盈，取得1亿1200万美元（1亿5000万新元）盈利（Adjusted Property EBITDA），去年同季它蒙受1亿1300万美元（1亿5650万新元）亏损。

母公司拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands）周三在美国发布截至6月底第二季业绩显示，滨海湾金沙在第二季的净营收同比暴增13.2倍至3亿2700万美元，其中，赌场营收暴增近31倍至2亿2300万美元。

反观去年同季（我国实施阻断措施时），滨海湾金沙的净营收同比暴跌96.7％至2300万美元，其中，赌场营收同比暴跌98.5％至700万美元。我国是在去年4月7日开始实施两个月的阻断措施，本地的两个综合度假胜地都因此关闭。

由于澳门和新加坡赌场继续受冠病疫情旅行限制的影响，拉斯维加斯金沙集团今年第二季的盈利不如市场预期，但它表示有财力支持在澳门和新加坡的投资和资本开销计划。

拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands）主席兼总裁戈登斯坦（Robert Goldstein）表示：“我们对旅行和旅游支出的最终恢复仍然充满信心。已经能够前来的客户对我们产品的需求仍然强劲，但澳门和新加坡与冠病大流行有关的旅行限制继续限制了访问量，阻碍了我们目前的业绩。”

他还表示：“我们很幸运我们的财力支持我们在澳门和新加坡的投资和资本开销计划，以及我们在新市场追求增长机会。”