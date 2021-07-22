明年底 女佣每个月必须要休息一天

（早报讯）从明年底开始，雇主每个月必须要给女佣至少一个休息日，而且不能以任何其他方式取代或补偿。

为了更好地支持与保障在本地工作的女佣，人力部今天（7月22日）发文告，宣布推出几项新措施。除了强制每月至少一个休息日，从今年第三季开始，女佣每六个月的身体检查，医生须记录女佣的身体质量指数（body mass index，简称BMI），提早辨识出可疑伤痕，并将记录呈交给人力部做进一步跟进。

人力部在文告中说：“我们意识到外籍帮佣在适应新加坡的工作和生活方面可能面临挑战。雇主也同样可能难以适应家中多了新的人。其次，我们希望通过加强目前的接触点，从而更快地发现被虐待迹象，并帮助外籍帮佣在其雇主家庭之外建立更广泛的支持网络。”

其他措施也包括，在女佣开始工作后，负责转介的中介公司必须对女佣和其雇主进行检查，确保他们适应良好，并在有需要时，给予适当的援助。

另外，将原有第一年工作期间的一次面试会谈增加至两次，让女佣和她们的雇主能有更多机会提出并解决任何问题，以便促进更好的工作关系。为此，人力部将与家庭佣工中心携手联办三个邻里中心，方便进行这些面试。首个中心将会在明年首季启用。

人力部也说：“照顾好我们的外籍帮佣需要整个社会共同努力。我们希望鼓励每个人在我们的家庭和社区中为建立尊重和关心外籍帮佣的文化发挥作用。”