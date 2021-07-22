圣若瑟书院男生高处坠下 神志清醒送院治疗

（早报讯）圣若瑟书院今天（7月22日）早上发生一起学生从高处坠下的事故，一名男学生事后在清醒的状态下送院治疗。

据了解，这起事故发生在今早11时39分，地点在圣若瑟书院的校园内。

警方受询时证实接获通报，一名男学生从高处坠下，事后在清醒的状态下被送院。

民防部队受询时也表示，一名伤者已被送往竹脚妇幼医院接受治疗。

圣若瑟书院答复媒体的询问时表示，一名男学生在课间休息后，从公共区域的高处坠下。

学校召来救护车将男学生送往医院接受治疗。男学生被送院时神志清醒，他在医院接受救治后，目前正在病房内接受观察，他的父母也正在医院陪伴他。

校方表示，由于警方正在调查这起事故，因此校方无法提供更多的细节。校方也寻求公众的理解和合作，不要猜测或分享任何信息来源，以尊重受伤学生和他家人的隐私。

据zaobao.sg了解，圣若瑟书院校长丹克博士（Adrian Augustus Danker）在事故发生后，给学生和学生家长发出一份声明，表示一些学生目睹了事件的发生经过，圣若瑟书院的教牧团队和辅导员已经为这些学生提供了辅导。

丹克博士也吁请家长，在这个艰难的时期如果发现自己的孩子在学习上或情绪上需要任何的支持，应该毫不犹豫的向班主任、校长或学校的辅导员寻求协助。