股市情绪回涨 海指劲扬1.3％

（早报讯）全球股市投资情绪回升加上趁低吸购活动，促使亚太和新加坡股市今天（7月22日星期四）水涨船高，许多股市涨幅超过1％。分析师认为，新加坡重回高警戒解封第二阶段防疫措施的影响是暂时性的，经济将继续复苏，美国企业盈利至今优于预期的消息一早便鼓舞着全球市场情绪，欧洲央行维持刺激经济措施的消息给市场最后的助力，不少股市在接近全天最高点闭市。

反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数今天劲扬1.29％或40.26点，闭市报3159.26点，收复本周所有失地。本地银行股表现强劲，海指的表现有一半是它们的贡献。星展集团控股（DBS）劲涨1.75％至30.20元，华侨银行（OCBC）劲涨1.85％至12.12元，大华银行（UOB）劲涨1.13％至25.92元。

本地蓝筹股绝大多数扬升，昨日股价挫跌的新航（SIA）和新翔集团（SATS）今天强劲回弹，分别涨3.13％和2.38％，闭市报4.95元和3.87元，连同吉宝企业（Keppel Corp）成为今天表现最佳的海指成份股。吉宝企业股价涨2.89％至5.35元。

整体股市交易量减至13亿4000万股，总值减至12亿9000万元。上升股多达304只，下跌股195只。

沣裕国际（Abundance Intl）今天全场最活跃，而且股价飙涨48.28％至4.3分，交易量高达2亿3810万股，总值959万元。胜科海事（Sembcorp Marine）今天屈居第二活跃股，交易量9126万股，总值949万元，股价持平于10.4分。