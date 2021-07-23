（早报讯）美国隔夜股市小幅上扬，标普500和纳斯达克指数各上升0.20％和0.30％；道琼斯工商指数持平作收。

全球股市投资情绪回升，加上趁低吸购活动，促使亚太和新加坡股市昨日水涨船高，许多股市涨幅超过1％。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数昨日劲扬1.29％或40.26点，闭市报3159.26点。

今日（7月23日）可关注股票：

1. 远东集团（Far East Group）要求暂停交易。

2. 新加坡交易所（SGX）将以1亿2500万美元（约1亿6991万新元）收购MaxxTrader，进一步拓展外汇场外交易（OTC）业务。收购预计将在今年12月完成。

总部设在新加坡，MaxxTrader为银行和经纪商在内的卖方机构提供外汇定价和风险解决方案。自2008年成立以来，MaxxTrader已经建立了强大的全球客户和交易商特许经营权，有超过100家国际银行、区域银行、经纪商和对冲基金目前已连接到它的平台。在此期间，其日均交易量（ADV）也已增长至超过170亿美元。

3. ESR房地产投资信托（ESR-REIT）上半年每单位派息同比增加14.3％至1.554分。由于信托不须再为因应冠病疫情而拨出准备金，上半年营收增加5.4％至1亿1980万元，净房地产收入增加8.4％至8700万元。可派发收入也增加18.7％至5680万元。

第二季的每单位派息同比增加13.9％至0.754分。信托已于6月17日预先派发了0.41分，信托将另外通知其余0.344分的派息日。

4. 丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）已经完成收购美国29个数据中心，收购支出总额估计约为13亿4230万美元（约18亿2550万新元）。

5. Prime美国房地产投资信托（Prime US Reit）已经完成收购Sorrento Towers。这是位于圣地亚哥科技和生命科学中心索伦托·梅萨（Sorrento Mesa）的两栋七层楼高甲级办公楼。

6. 翱兰国际（Olam International）披露，已收到的有效认购和超额申请，占所发行的4亿8136万余附加股118.2％。集团以每股1.25元，集资大约6亿零170万元。