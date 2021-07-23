第二季组屋转售价环比涨3％ 分析师料下半年会再创高峰

（早报讯）我国早前在高警戒阶段收紧防疫措施，相信促使今年第二季整体组屋转售交易量环比减少，但整体组屋转售价仍上涨3.0％，高于预估的2.8％。

建屋发展局今早（7月23日）公布的完整数据显示，这是组屋转售价连续五个季度上扬，今年第二季的涨幅与首季相同。

过去五个季度以来，每季整体组屋转售价增幅介于0.3％至3.1％。转售价在去年第四季达到3.1％后，接下来两季的增幅都维持在3.0％。

橙易产业研究与咨询部副总裁孙燕清指出，目前的组屋转售价距离2013年第二季达到的最高点仅差两个百分点，相信下半年的转售价会再创高峰。

组屋转售交易量则从首季的7581宗，减至第二季的7063宗，跌幅为6.8％，相信与早前实施人数限制，影响上门看房的安排等有关。

我国曾在今年5月16日至6月13日首次进入高警戒解封第二阶段，以控制陈笃生医院与其他感染群的疫情。受访房屋经纪之前反映，当时只限两个人上门看房，而且人数包括经纪，除非是小型单位，否则难以安排。

孙燕清说，住房供需失衡的情况料会持续多几个月，预计转售价会继续上扬，今年的转售交易量也会比去年多。

“虽然供应滞后的情况或在明年随着建筑活动增加而改善，许多预购组屋项目仍预计出现工程延误，急需住房的年轻情侣或继续转向转售市场。”

建屋局将在下个月推出约4900个位于后港、裕廊东、加冷黄埔、女皇镇和淡滨尼的预购组屋单位供申购，11月则会推出约3100至3600个蔡厝港、后港、裕廊西、加冷黄埔和登加的预购组屋单位。