无牌经营按摩院和KTV 六男女将被控上庭

（早报讯）一名31岁男子被指非法经营KTV酒廊，警方上门突击时发现15人在里面饮酒作乐，男子今早（7月23日）将被控上法庭。

警方今早发文告表示，六名年龄介于31岁至61岁的男女因抵触按摩院法令或公共娱乐法令，今天被控上法庭。

根据文告，警方在去年11月至今年4月分别接到五起案件，当中年龄介于42岁至61岁的四名女子及一名男子被发现疑似无执照经营按摩院。当局也在数间按摩院中发现有疑似卖淫活动。

在另一起发生于今年5月的案件中，一名31岁男子被发现涉嫌经营一家无执照KTV场所。当警方上门时，发现里头有多达15人聚集。

警方表示，这名男子因此抵触公共娱乐法令、酒类管制法令，以及冠病19（临时措施）。

警方强调，当局一直以来持续针对按摩院及公共娱乐场所进行执法行动，以打击卖淫或其他非法活动。

警方呼吁公众和业者认真看待现有安全管理条例，当局也对任何违法行为持零容忍态度，违法者将依法处置。

根据按摩院法令，无照经营按摩院，初犯可被判坐牢最长两年，或罚款最多1万元，或两者兼施。重犯者则可被判监禁最长五年，或罚款最多两万元，或两者兼施。

至于抵触冠病19（临时措施）条例者若罪成，可面对监禁长达六个月，或罚款不超过1万元，或两者兼施。