本地整体私宅第二季价格微涨0.8%

（早报讯）本地冠病疫情导致整体私宅价格增长放缓，今年第二季私宅价格指数比上涨0.8%。

根据市区重建局周五（7月23日）早上发表的第二季房地产数据，整体私宅价格的0.8%增幅低于第一季的3.3%增幅。

私宅价格增长主要由非有地私宅带动，增长1.1%，但增幅不如第一季的2.5%。代表高档私宅的核心中央区（CCR）价格上升1.1%；代表中档私宅的其他中央区（RCR）则微涨0.1%；代表大众化私宅的中央区以外（OCR）的增幅最大，达1.9%

有地私宅价格由升转跌，稍微下滑0.3%，与第一季上涨6.7%相反。

整体私宅租金却加快上升，环比上升2.9%，高于第一季的2.2%增幅。

若不包括执行共管公寓，发展商在第二季一共推出2356个未完工私宅单位，环比减少36.6%。售出的单位共达2966个，环比下滑15.1%

中央区办公空间需求上升推高本地整体办公空间租金，第二季环比上涨1.3%，但整体空置率却上升到12.6%。

第二季租金低于第一季的3.3%增幅。在销售交易方面，办公空间价格止跌回升，上升0.9%，与第一季的下滑2.7%相反。

零售空间市场持续受到冠病疫情打击，但跌幅缩窄。第二季价格下跌2.8%，略低于第一季的3.2%跌幅。第二季租金微跌0.5%，情况比前一季下滑4.4%有明显好转。