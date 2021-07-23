陈振声下周发表部长声明 谈立化中学命案

（早报讯）教育部长陈振声将在国会下周复会时，针对立化中学命案发表部长声明。

陈振声今天（7月23日）在面簿发贴文说，这起校园命案发生后，家长和公众对当局采取了哪些措施帮助学校，以及照顾有需要的学生表示关注。他理解这些担忧，因此将在下周的国会作出回应。

他也说，本周是艰难的一周，但在悲伤、反思和情绪的漩涡中，新加坡精神依然得到彰显，让他感到欣慰。

陈振声说，社会在这段期间团结在一起，表示关心、善意和恻隐之心；有公众在学校留下鲜花和慰问卡，也有专业辅导员伸出援手。

“最伟大的无私莫过于立化中学教师和学校职员表现出的勇气和关爱。他们在事发期间迅速果断地保护学生，而且事后即使心还痛着，他们也鼓起力量照顾学生。”

哈莉玛总统今天也再次针对这起本周一发生的命案，在面簿发贴文。

她说，在为失去13岁儿子的父母哀悼时，她也忍不住为涉嫌犯下谋杀案的16岁男生和他的家人感到难过。

被告日前面控时，庭上揭露他曾在2019年14岁时企图自杀，而到心理卫生学院接受治疗。

哈莉玛说，在很年幼时发病的精神疾病，病患受到的影响通常比成年以后发病的人严重得多。

她进一步说，企图自杀是真真切切的求助请求，而大家目前还不知道全部详情，尤其他是否有在那次病发后继续接受精神科帮助或药物治疗。

“我们也不知道是学校因素或是其他因素影响他，因为精神崩溃的原因很多，有时不止一个因素在起作用。”

哈莉玛认为，家长、学校和社会事实上并没有足够能力应对这种情况，这不仅是学校需要更多资源和援助协助面对心理健康问题的学生，家长和社会也须改变刻板印象和偏见，并加强对心理疾病的理解。

她说，这种悲剧让人重新深思年轻学子的心理健康，并非所有孩子在成长过程中都能应付自如。

“多数孩子都能应付，变得更有韧性，并继续成长，但不是所有孩子都是一样的。有些人确实需要更多帮助，不单是学校的责任，所有人都必须给予孩子帮助。”