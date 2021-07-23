国庆庆典延至8月21日 受访公众大多赞同或认为应完全取消

（早报讯）鉴于冠病疫情加剧，今年的国庆庆典将展延至8月21日举行。受访公众大多认为，疫情当前，应完全取消庆祝活动，以免出现更多新病例。

国防部昨晚（7月22日）发文告说，8月9日国庆日当天会改以检阅礼取代国庆庆典，而庆典将延至8月21日（星期六），待高警戒解封第二阶段结束后才举行。

至于早前宣布的一些邻里庆祝活动和庆典彩排，国防部说，原本计划在8月7日和8日举行的烟花和红狮跳伞表演项目都将取消，本周六（24日）的彩排和下周六（31日）的预演也会延后。

zaobao.sg针对国庆庆典展延进行网络调查，截至今天中午，共有1280多人参与调查者。

当中，有43.5%的受访者认为应完全取消庆祝活动；36.4%则赞同延迟庆典；17.4%则认为应继续在8月9日举行，但规模缩小，并转为线上举行；另有约2.7%认为没必要延期。

此外，有多达79.5%的受访者赞成取消8月7日和8日的烟花和红狮跳伞表演，以免引来人潮观看；不赞成取消的占7.5％，认为会让国庆完全失去气氛；另有13％表示无所谓，反正自己不会特地去看。

哈金（29岁，市场营销人员）以前每年国庆日都会前去观看机动队伍表演（Mobile Column），享受国庆气氛。

他认为今年的国庆逢上疫情蔓延，全国上下的气氛较紧张，现在举办庆典不太合适。“国庆更多是体现一种爱国情感。我们可以怀着这份情感去帮助如小贩等有需要的人，不应该太过于执着于庆典。”

奚瑞（23岁，学生）则认为，每年的国庆庆典是我国重要的活动，在疫情之际更显得意义非凡，可以让国人更加团结一致，在反省过去的同时也抒发对未来的期望。

但他也认为，现在举办实体的庆典会带有一定的传播风险，当局应把庆祝活动移至线上举行，避免出现日前大批公众为了观看烟花或红狮跳伞而聚集的情况。

摄影爱好者李裕彤（36岁，工程师）每年国庆之际都会前往滨海湾拍摄烟花和红狮跳伞等庆典盛况。但考虑到疫情，她今年决定不到任何地点拍摄，以避免在人群中染病。

“我虽然打了疫苗，但还有可能把病毒传染给家人朋友。我希望所有人都会多注意安全，明年的国庆我们才可以恢复以往的庆祝方式。”