违反防疫措施 三家转型餐饮业夜间场所被撤销餐饮执照

（早报讯）随着我国重回高警戒解封第二阶段，当局加强执法行动。三家转型经营餐饮业的夜间场所因违反安全管理措施而被新加坡食品局撤销餐饮执照，须即刻暂停营业。

此外，有18家违例餐饮场所被令关闭，另有四家被罚款。87人也因违反安全条例被罚款。

被撤销执照的三家夜间场所分别是位于桥南路的The Charm、实里基路百汇购物中心内的Icon II，以及东海岸路The Odeon内的Frederico’s Paddles Too酒吧和餐厅。

The Charm和Icon II被发现在场所内没有确保顾客与职员保持安全社交距离，并在7月13日允许陪酒及卡片和骰子游戏等活动。

Frederico’s Paddles Too酒吧和餐厅则被发现在强制性两周停业期间继续营业。这三家夜间场所均被当局撤销餐饮执照，须暂停营业。

另有18家餐饮场所因为没有遵守安全管理措施而被令停业至少10天。

其中，位于驳船码头的Kaayaloram因没有确保顾客在场所内遵守社交人数限制，被市区重建局下令停业10天。

位于小印度彰德路的Ohms Garden则因为允许超过限定人数的顾客群聚，并让他们在场所内唱歌跳舞而被旅游局下令停业20天。该场所曾在去年8月因允许顾客在晚上10时30分后饮酒而被罚款1000元。

另有四家餐饮场所同样因为没有遵守安全管理措施被罚款1000元到2000元不等。

当局也加强取缔违例的个别公众。有八名顾客因为在餐饮场所与超过限定的人数群聚而各被罚款300元。

另外，有79人在公园和海滩内违反安全管理措施被罚款。他们的违例行为包括在没有进行激烈运动时不戴口罩，或与超过限定的人数群聚。

当局日前也在樟宜海滨公园发现有15人聚集，将对他们采取适当的执法行动。另外，有超过1500名公众接获劝告。

永续发展与环境部呼吁业者和公众在高警戒解封第二阶段时严格遵守安全管理措施，以防止病毒在社区中蔓延。