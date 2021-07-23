政府再推出总值11亿元扶助配套

（早报讯）政府宣布再推总值约11亿元的扶助配套，帮助员工与企业应对本次高警戒解封第二阶段带来的冲击，所需金额将通过一些预算的重新分配，不必动用国家储备金。

财政部今天（7月23日）下午发文告宣布，新一轮扶助配套除了会为巴刹和小贩中心摊主提供援助，也包括加强针对受影响行业的雇佣补贴计划、为商业房地产提供租金减免、加强提供给德士和私召车司机的冠病疫情司机援助基金，以及把冠病疫情复苏临时补贴的期限延至下个月底等。

其中，透过新设立的巴刹与熟食摊贩援助基金（Market and Hawker Centre Relief Fund），由国家环境局管理或委任经营的小贩中心，所有熟食与巴刹摊位的个人摊贩，都可每人获得一次性500元的现金补助。环境局稍后公布详情。

裕廊渔港感染群持续扩大，截至昨天累计560起病例，全岛已有45个巴刹和熟食中心相继出现确诊病例。

我国从昨天起回到高警戒解封第二阶段，禁止堂食和不戴口罩进行的室内运动，以及收紧大型活动人数限制等措施，直至下月18日。

今年5月16日至6月13日，我国首次进入高警戒解封第二阶段时，财政部已拨出8亿元提供一系列扶助措施，本轮扶助配套的总值数额更高。

财政部说，在制定本轮扶助配套时，政府已把员工和企业提出的反馈纳入考量，并已和商界及商会领袖沟通，了解他们的担忧。

新推出的11亿元援助配套将不会动用国家储备金。财政部说，当局将重新分配因疫情延误未曾动用的经费，以及早前为援助配套预留的财政资源。