冷气系统业者远东集团 宣布进军农业

（早报讯）从事冰柜与制冷系统供应业务将近一甲子（60年）的挂牌公司远东集团（Far East Group），如今宣布要把业务多元化，进军种植、储藏和分销新鲜农产品的业务。

远东集团今天（7月23日）闭市后宣布，已经签署认购和股东协议，将认购澳大利亚公司Comfresh Group Holdings Pty Ltd总值730万澳元（732万新元）的新股，占后者扩大后股本的20％。Comfresh在澳大利亚从事种植、批发和分销蔬菜水果等新鲜农产品的业务。

远东集团表示，它打算召开特别股东大会，寻求股东批准上述认购交易和业务多元化计划。集团打算通过Comfresh从事新鲜农产品业务，并打算初期专注于澳大利亚生产及销售蔬菜和沙拉用绿叶蔬菜（salad greens）。集团相信这个多元化计划能对公司和股东作出正面贡献，因为新业务将带来额外可持续和不断增长的营收来源并与现有业务互辅。这将减少对现有业务的依赖和业务风险，尤其是在冠病19大流行获得的经验之后。即便面对冠病大流行的挑战，Comfresh的业务仍攀登新高度。

Comfresh采用水耕栽培，它是澳洲最大的黄瓜供应商之一，分销给当地主要的超级市场连锁店。

远东集团今天股票暂停交易，暂停交易前股价报9.7分。