四款法国Le Gall奶油芝士含杀虫剂 食品局下令召回

（早报讯）从法国进口的四款Le Gall奶油芝士因含有杀虫剂，目前被召回。

根据新加坡食品局昨天（7月23日）发出的文告，受影响的产品是150克包装的Le Gall原味、大蒜香草和草莓口味奶油芝士，以及一公斤包装的Le Gall天然奶油芝士。由于产品含有环氧乙烷（ethylene oxide），即一种杀虫剂，欧盟食品和饲料快速通报系统（RASFF）已发出通报召回。

四批Le Gall原味的奶油芝士受影响，它们的最佳食用期限分别是今年5月31日、6月13日、6月19日和明年2月4日。受影响的Le Gall大蒜香草奶油芝士也有四批，它们的最佳食用期限为今年5月24日、6月6日、6月19日和11月23日。受影响的Le Gall草莓口味奶油芝士的最佳食用期限是今年12月17日。

被召回的Le Gall天然奶油芝士也有四批，它们的最佳食用日期是今年8月10日、8月24日、9月16日和9月17日。

食品局已下令进口商Classic Fine Foods和Angliss Singapore召回产品，召回行动正在进行中。

文告指出，消费者要是购买了受影响产品，建议不要食用。消费者已经食用，并对自己的身体状况感到担忧，应向医生咨询。