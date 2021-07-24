建屋局另拨款150万元 资助更多民众发起的社区项目

（早报讯）建屋发展局将另外拨款150万元投入活力社区基金，资助更多由居民发起的为公共空间注入活力、加强社区凝聚力的项目。

国家发展部长李智陞今天（7月24日）在2021年建屋局社区周推介礼上作出上述宣布。

活力社区基金（Lively Places Fund,前称亲切与活力社区基金）自2016年推出以来获民众热烈响应，至今已投入超过80万元资助超过170个社区项目，造福近8万5000名居住在各市镇的居民。

活力社区基金分建设基金（Building Fund）、项目基金（Project Fund）和暂时改造街道空间项目基金这三个类别。

例如：申请者如果有意推行将组屋底层改成让居民交流的“社区客厅”等实体改造现有公共空间，而且所需时间超过六个月的项目，就可申请多达两万元的建设基金资助。

另一方面，最新一轮的活力社区挑战也吸引了约650名参与者，为碧山、武吉班让、蔡厝港、榜鹅、盛港、淡滨尼、大巴窑和义顺市镇构思60个项目，其中36个已经推行。

其中一名参与者陈德明（40岁）就带领团队与大巴窑南民众俱乐部合作，找来愿意分享家传食谱的大巴窑年长者，示范烹煮这些佳肴的过程。示范过程被录制成视频，上载至“大巴窑风味”（Taste of Toa Payoh）Youtube频道，鼓励更多人在家下厨。

建屋局局长陈明锐表示，尽管冠病疫情扰乱了居民的生活，为居民带来挑战，居民还是以虚拟形式在线上聚在一起，做出调整，一起推行项目为社区空间注入活力，加强社会凝聚力，并在住宅区内发挥甘榜精神。他对此感到欣慰。

除了推出活力社区挑战，建屋局的“邻里之友”计划至今已吸引近1万2000名义工加入，积极参与或推出项目凝聚社群、致力于创造优雅生活空间等。这些义工至今已与15万6000名居民展开交流。

热心义工陈霞影（73岁）今年就获颁“邻里之友”金奖。陈霞影过去八年来担任建屋局义务导览员，带领学生和年长者走访榜鹅，向他们介绍这个市镇的亲生态设施、绿色创新方案等。除了与广大社群分享这些信息，她也希望透过这些导览活动广结善缘。

李智陞为建屋局社区周致辞时指出，表扬这些热心居民和义工的同时，他希望这些热心居民的故事能启发大家构思新点子，激励大家为社区作出更多贡献，建设更具活力的社区空间。

他也希望大家能继续尽一分力，特别是在疫情期间进一步携手凝聚社群，为周遭需要帮助的人伸出援手。