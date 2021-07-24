虚假宣传鹿胎盘素可治疗癌症 公司被罚3000元

（早报讯）一家售卖鹿胎盘素的公司因宣称药物能防止、缓和或治疗癌症和糖尿病等病症，触犯医药法令，于本月15日被判罚款3000元。卫生科学局也建议公众避免购买与服用含夸大其词宣传用语的保健品。

卫生科学局昨日（7月23日）发文告指出，Riway（新加坡）私人有限公司因使用夸大的宣传信息售卖一款鹿胎盘素（Purtier Placenta）产品，触犯医药法令。当局因此向Riway提出起诉，该公司于7月15日被判罚款3000元。

文告指出，当局在2019年5月接获通报，得知Riway以夸张的宣传信息售卖一款鹿胎盘素产品后，便展开调查。经过调查，当局发现由Riway发布的两份关于产品的营销材料中皆含不实信息，包括产品能“治疗糖尿病患”、“抗肿瘤”与具备“抗癌功效”。

文告也说，产品并未向当局注册或批准作为药物使用，而只是一种保健品，无法用于避免或治疗疾病，或是缓和疾病的症状。

当局提醒公众避免购买和服用含有夸张信息，如可治疗、避免或医治疾病或其他健康状况的保健品。

当局也鼓励公众，若发现有任何关于其他含夸张或误导性信息或利用当局的名义作为宣传与代言目的产品的线索，可拨电6213-0838或电邮HSA _Info@hsa.gov.sg举报。