李显龙总理录视频 鼓励年长者接种冠病疫苗

（早报讯）李显龙总理发视频，鼓励未接种冠病疫苗的年长者赶紧行动，保护自己、家人和朋友。

总理今天（7月24日）在面簿和Instagram等社交媒体平台发布的视频中提到，年长者患上冠病是很危险的，要是还同时患有糖尿病或高血压等疾病，处境则更加危险。

“即使您不常外出，尽量留在家里，还是有可能被朋友或家人传染。因此，您尤其需要疫苗的保护。”

总理也表示，我国采用的疫苗非常安全，年长者可放心接种。有些人在接种后虽出现一些副作用，但症状一般不严重。“您可能在头一两天感觉有点不舒服，不过这是正常的。这是因为您的身体在对冠病产生免疫力，所以才会有这种反应。”

本地约有20万名60岁以上的年长者尚未接种冠病疫苗，政府正多管齐下鼓励更多年长者接种，以进一步保障他们的安全。年长者可以直接到综合诊疗所或接种中心接种疫苗，无须提前预约或登记。卫生部也调派流动接种团队到邻里，方便不良于行者接种。

总理说，接种疫苗可以保护我们和我们所爱的人，也有助于我国迈入新常态。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康昨晚在面簿发文说，过去三天，每天约有1000名70岁及以上的年长者前往接种第一剂疫苗，与上周相比，人数倍增。这有赖全科医生、义工、流动接种团队、朋友和亲戚的努力。“如果我们能再维持几天或几周，就有望把年长者的接种率推高至80％以上。”