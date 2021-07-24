疏忽撞死老汉 退休教师坐牢

七旬退休中学教师开车撞死老汉一案，辩方律师称被告因过分小心专注于查盲点，而忽略检查前方，但法官下判时认为这场悲剧可避免，但念在被告事后认罪，以及考虑他的年龄后，判被告入狱两周，以及吊销各级驾照五年。

《联合晚报》前天报道，这起致命车祸发生在2019年2月23日晚上8时11分左右，地点是实龙岗路一带。被告是现年73岁的苏亚顺，他是一名退休的中学教师，承认疏忽驾驶导致他人死亡。死者是72岁的詹士鸿。

主控官在判刑陈词中提到，案发地点光线明亮，也没有东西阻挡被告的视线，但被告在接近斑马线时没有停下也没有放慢速度，因为疏忽酿成这起致命车祸。

被告的代表律师求情时说，被告的检验报告指出，被告在开车时，视角有限，所以他专注注意路过的脚踏车，忽略了前方过斑马线的路人，才会造成车祸。

法官昨天下判时说，行车记录器视频显示，被告与前方车辆保持着安全距离，因此当时如果被告有查看前方，或放慢速度，这场悲剧应该可被避免。

法官不认同被告律师的说法，法官表示被告当时直行驾驶，应该关注前方，而非专注于查盲点。

不过，法官表示，考虑到被告的年龄，以及他事后认罪，因此判被告入狱两周，并吊销各级驾照五年。

被告的妻子昨天陪他上庭，她在听闻判决时落泪。被告在判决后也通过律师向法官申请延迟三周入狱，法官也批准他的申请。被告将在下个月13日入狱服刑。（人名译音）