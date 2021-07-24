刚说没物品申报裤裆传来一声“喵” 男子藏4猫图闯关判监

车子在大士关卡通关时，关卡人员例行询问车上的两人是否需申报任何物品，怎知两人回答“没有”后，乘客座位立刻传来了一声“喵”。关卡人员发现，原来“裤裆隆起”的“大肚腩”乘客，在裤子里藏了四只猫！

“大肚腩”乘客黄振文（译音，47岁）昨天认罪后，被判坐牢12周。

他一共面对15项罪名，包括虐待动物以及走私动物的罪行。控方以其中三项罪名加以提控，余项交由法官下判时考虑。

根据案情，同伙廖华亮（译音，42岁）负责开车，而被告坐在前方乘客座位，他将四只猫塞进自己的裤裆及衣服里，企图以此走私这些猫只。

车子抵达大士关卡后，两人回答关卡人员称没有东西须申报后，后者突然听到了一声“喵”，往声音传来的方向一看，见到被告正在用双手努力隐藏自己的“大肚腩”。

关卡人员除了发现“大肚腩”有问题外，也觉得被告的裤裆“异常隆起”，因此上前检查，结果从被告的裤子及衣服内搜出了四只猫。

主控官指出，四只猫藏在被告的裤子中无法正常伸张，对它们来说是痛苦虐待，请求法官严惩被告判他入狱。

司机廖华亮昨天原本打算认罪，但他最后改变主意，案件将进入审前会议。

两人在案件的数个月前，也曾被捉到和一名72岁妇女企图走私七只猫，两次都声称被走私的猫是他们的“宠物”，妇女入狱40天。

根据案情，黄振文和廖华亮曾在2018年8月11日和一名72岁妇女梁淑培，企图通过大士关卡走私七只猫。

三人当时将一只猫藏在妇女的手提包内，而另外六只猫藏在一个大的帆布包。

两人在两次的案件中，都声称所有的猫都是他们的宠物。