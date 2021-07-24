为求复合 夫出狱频扰妻还威胁要跳楼

为了求复合，59岁痴汉出狱隔天就到煮炒摊位骚扰妻子，之后三番两次到摊位堵人、跟踪等，甚至一天发19封语音简讯求和，还威胁妻子是否想看他跳楼，最后被判坐牢2个月。

被告陈来福面对一项动粗控状，也抵触一项妇女宪章和防止骚扰法令。控方以两项提控，余项由法官下判时纳入考量。

受害者是50岁的妻子，她在今年4月7日成功申请保护令。被告不得对她施暴，但被告却持续骚扰妻子，结果被判入狱一周。没想到被告出狱隔天，即从5月26日开始，又持续近一个月到妻子当摊贩助手的咖啡店进行骚扰。

除了到咖啡店等妻子下班，被告甚至堵在摊位厨房入口，阻止妻子离开。被告不断拨电给妻子，影响她透过手机接顾客订单。

被告也在6月14日凌晨1时到下午3许，断断续续发送19封语音简讯，不断要求妻子原谅他。被告在简讯中表示很难过，要求妻子不要忽略他的来电，也问妻子是否想看到他跳楼。

被告事后承认想和妻子修复关系，也想寻求妻子的原谅，才赖在咖啡店不走，导致妻子多次报警处理。

被告在6月20日再度到咖啡店，跟着妻子进厨房，并在她尝试报警时，试图夺取手机，触碰到妻子的脸颊。

摊位厨师目睹情况，上前阻挡，被告才离开，事后他被逮捕。

他昨天被判入狱两个月。（人名译音）