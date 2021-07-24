尚穆根：背离多元种族主义 无益于任何种族

（早报讯）许多民主国家走上多数主义的道路，由多数种族主导语言和文化，但我国向来抗拒种族政治，绝大多数新加坡华人也理解维护多元种族与宗教和谐的利害得失，明白一旦背离这个理念，不仅少数种族受苦，整个国家也无法繁荣。

民情联系组和《联合早报》今天（7月24日）联合主办题为“多元种族文化的新加坡——华社的角色”的对话会。内政部长兼律政部长尚穆根发言时说，我国的种族与宗教和谐现状良好，很大程度得益于华社多年来的配合。

这是因为，尽管华人是最大种族、占我国人口74％，但华社仍愿意与少数族群携手并肩，遵循政府设立的种族相关政策，而不是推崇多数主义。

尚穆根说，近几个月，本地民众因几起种族相关事件而有机地开展有关种族关系、华人特权的讨论。

但他提醒须慎防讨论擦枪走火，因为种族与宗教是非常情绪化的课题。“人们可能说出一些非常伤人的话，不论是语气或用语。我们因此必须非常谨慎，尤其当74％的人占多数，少数人很容易感到受威胁和忧心。”

一些对话会参与者今天抛出的问题就令尚穆根感到难过，包括有人问，最大种族难道不应有权决定我国方向，如教育和用语，也有人担心，呼吁废除特选学校的声音会产生滑坡效应，回教学校又是否也该关闭等。

尚穆根说，我国的繁荣建立在一个非常伟大的理想，即不分肤色，发扬人性光辉、礼尚往来、相互包容，实现多元种族与平等。

“民主制度下，有没有可能走上相反的方向？当然可能。多数国家正是如此。你可以废除四大语言，可以废除种族融合政策，意味着会有很多纯华族聚居区。你也可以废除集选区，意味着国会有更多华族议员。你还可以做其他更多的事，像是在校内更多以华语教学。按少数服从多数的情况，这些是可能的。但这么做对吗？我认为，这与建国总理李光耀和第一代部长所提出的一切背道而驰。”

尚穆根指出，建国元勋杜绝了任何形式的沙文主义，不论是华族、马来族或印族，才将新加坡这个小岛打造成今日耀眼的宝石。

他形容，我国三大种族就像圈在一起的三颗球，倘若碰撞，获胜的始终会是同一颗球。新加坡政府一直扮演“诚实的中间人”（honest broker）和裁判的角色，尝试团结各族和让所有人向上提升。

尚穆根说：“这是一条更艰难的道路。政治逻辑会告诉你要‘争取华人的支持’，因为这是赢得选票所需，也是发生在多数国家的情况。但我希望我们永远不要走上那条路，因为新加坡将被摧毁，华人长远而言也会受苦，因为种族断层线将加深，固定的低下阶层也将根据种族形成，意味着整个国家不会繁荣。”

此外，民众在讨论种族课题时，也应着眼积极的一面。尚穆根强调，整体而言，新加坡是和平的地方，种族与宗教和谐，不似其他社会有仇恨犯罪，人们基于种族和宗教相互攻击。

他透露，去年有60起报案与刑事法典第298节条文有关，即蓄意发表伤害他人种族或宗教情感的言论。我国人口包括客工在内有超过5百万人，这样的案件仅占少于0.0001％。

尚穆根也说，尽管案件比前年多一倍，但他相信有相当一部分与去年全国大选有关，因此正常水平应该少于60起。

今天对话会的与谈者还包括国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖、新加坡宗乡会馆联合总会会长陈奕福、伊莱雅士事务所顾问许廷芳律师，以及演员及导演郑斌辉。