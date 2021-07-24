沈颖：讨论种族问题促进相互了解

（早报讯）人们多年来都因为害怕触碰敏感问题而没有将种族课题摊开来谈，但讨论这类问题能促进互相了解，静心聆听另一圈子的言论，或许会带来意想不到的收获。

民情联系组和《联合早报》周六（7月24日）上午合办多元文化对话会，长达两个半小时的对话会结束前，主持人邀请与谈嘉宾针对本地越来越多人讨论种族课题发表看法。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖指出，很多华社人士觉得和种族相关的敏感话题不要谈太多，应该谨慎一点，但现在出现谈话的契机，也能让平时较少接触华文圈子的新加坡人，了解来自华社一些平时相对沉默的声音。

她说：“不同语文圈子讨论种族课题时，那边厢高谈阔论，这边厢边则相对冷清。既然平时比较沉默寡言的人现在开始发言，那我希望平时健谈的一群也能够静心聆听一下。”

沈颖也说，华族在本地确实是多数种族，对于友族同胞所表达的生活体验也应细心聆听、了解对方的看法，或许会有意想不到的收获。

资深律师许廷芳则说，很多年长者对上世纪60年代的种族骚乱事件记忆犹新，也了解现在世界各地的情况。人们今天讨论种族课题的时候，拥有一定的底气、胸怀和信心，这比起五十多年前刚独立的时候，已经是很大的进步。

不过他提醒，新加坡现在的种族和谐局面虽然不是十全十美，但也来之不易。人们开诚布公讨论时也要拿捏话题的敏感度，以互相尊重的方式进行。

演员郑斌辉说，现在社会已经有了很大进步，而且网络发达，人们都能够接收到很不一样的信息。如果在讨论族群问题时抱着互相尊重的态度，接受每个人都能有自己看法的权利，这会是一件好事。

新加坡宗乡会馆联合总会会长陈奕福认为，不同族群在乘搭公共交通工具等日常生活中其实没有相处的问题，但有一小撮人喜欢在社交媒体上释放信息寻找共鸣，一些人在没有思考的情况下又再去传播，结果把事情越弄越大。

“我们要告诉那一小撮每次在散播煽动性言论的别有居心者，请马上停止这么做。”