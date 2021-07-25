成熟市镇预购组屋 每单位近七人抢购

（早报讯）成熟市镇新组屋的需求依然强劲，这些地区的预购组屋整体申购率过去四年翻了一倍多，从2017年的2.8增至去年的6.7，意味着每个单位有将近七人抢购。

同一时期，建屋发展局推出的预购组屋中，坐落于成熟市镇的单位，占比从44%逐步增至55%，以赶上需求的增长。当局在成熟市镇推出的预购组屋项目同期也增加近50％，从2017年的九个，增至去年的13个。

根据建屋局今天（7月25日）发的文告，一些近期推出、申购率很高的预购组屋项目包括红山时隔八年推出的Telok Blangah Beacon。该项目在今年5月的预购组屋销售活动中，四房式单位申购率创下49.6的纪录，部分原因是因为只有70个单位。另一个炙手可热的项目是去年８月推出的芽笼Dakota One，四房式单位申购率达到19.１。

建屋局说，新加坡人对新组屋的需求不断增加，每个预购组屋单位的平均申购率从2017年的2.3增至去年的5.8。非成熟市镇的预购组屋申购率同期也翻了一倍多，从2017年的2.1增至去年的4.8。

对成熟市镇新组屋的强劲需求也反映在2017年至去年的剩余组屋销售活动中，这些地区的剩余组屋平均收购率为5.4，高于非成熟市镇的4.8。

一些成熟市镇如金文泰和女皇镇的剩余组屋申购率高于平均水平，分别为8.3和6.4。

建屋局表示，公共住房需求整体强劲，是因新加坡人结婚并组建家庭，以及生活方式和社会愿景改变所驱动的。

2015年至2019年间，年均有2万3600对新加坡公民注册结婚，高于2010年至2014年间的年均2万2400对。建屋局预计，短期内，随着回声潮世代（Echo Boomers）达到适婚年龄，他们的住屋需求将增加。回声潮世代指的是二战后婴儿潮的下一代，即出生于上世纪80年代末至90年代的人。

与此同时，更多年轻夫妇、单身人士和他们的父母更愿意住在自己的组屋，而不是多代同住一屋檐下。根据上个月公布的“2020年全国人口普查”，居民住户（包括公民和永久居民）中，独居者的比率从2010年的12.2％上升至2020年的16％。同一时期，两人小家庭的比率也从18.8％增加至22.6％。

尽管选择不同住，但人们越来越倾向于与家人住得近。根据建屋局2018年抽样住户调查，54岁或以下的夫妻当中，选择与父母住得近的人，比率从2013年的21.0%上升至2018年的24.3%。

同样的趋势也反映在近居购屋津贴（Proximity Housing Grant）的受益人数。2017年至去年间，与近居购屋津贴有关的转售组屋交易，占比增加约21%，不论是成熟或非成熟市镇。

为满足人们对预购组屋日益增长的需求，建屋局预计今年可按计划推出约1万7000个预购组屋单位，高于去年的1万6800个和2019年的1万4600个。明年推出的单位数量则会在之后公布。