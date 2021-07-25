宏茂桥10道第456座组屋今早检测 总理李显龙到访

（早报讯）宏茂桥10道第456座组屋居民和店主与商店员工今天陆续下楼接受检测。

根据卫生部昨天（7月24日）发布的文告，宏茂桥10道第456座组屋的四户家庭出现八起病例。这些病例多数与裕廊渔港有关。

当局今明两天上午9时至下午4时在宏茂桥10道第460A座凉亭，为第456座组屋的居民与楼下商店店主与员工检测。该座组屋有197个单位。

据记者观察，今早（7月25日）并没有出现人龙，许多居民陆续抵达检测站时都无需排队。

负责该区的议员李显龙总理也在中午12时30分到场。

今早首位入场受检的居民黄家福（78岁，退休）受访时说，因为每逢星期一至五，孩子都会带着孙子到家里来，三代同堂共享晚餐，所以自己与太太一周有五天都会到附近的巴刹买菜。

他说：“我叫他们最近不要来，他们也会自己去做检测，求一个安全。”

居住在该区第461座组屋的居民林美莲（62岁，兼职厨师）今早陪同住在受影响的第456座组屋的妹妹前来检测。

她说：“我的合理追踪应用显示我因为去了巴刹而“可能接触”（possible exposure）病毒，所以我今天来是想接受检测，但是工作人员说不行，今天需要先给那一座居民优先。”

林美莲说，自己家里还有政府早前分发的自助检测仪，今天回家后就会自行检测，也会在这几个星期注意自己的体温，一感到不舒服就会去看医生。

该座组屋底层有四家商店，今早开门营业的包括一家杂货店。

老板许键豪（73岁）受访时说：“我和太太是安排在明天到检测站进行检测。太太早上看检测站没什么人，就去问我们可以今天受检吗，但他们建议我们还是根据我们安排的时间来。”

许键豪说，宏茂桥出现确诊病例的消息一出，孩子就让他们两人使用自助检测仪进行检测，结果呈阴性。

根据卫生部文告，本月9日至23日曾到过宏茂桥10道第456座组屋和金文泰5道第340座组屋的人，或曾接触这两座组屋居民的人，可以自愿接受检测。

这些人可上网预约到区域检测中心检测。宏茂桥与金文泰检测的预约网址分别为go.gov.sg/456-amk-appt与go.gov.sg/340-clementi-appt。涉及宏茂桥病例者也可在明后天到上述凉亭检测。