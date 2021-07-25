电子产品维修工作坊 鼓励公众减少电子垃圾

（早报讯）本地每年制造的电子垃圾约6万公吨，相等于每个国人一年丢弃70台手机。为提高公众对电子垃圾问题的意识，新加坡科技工商协会和社会企业永续生活研究所联手，通过六个月的线上和社区活动，鼓励公众以维修和再利用等方式，延续电子产品的寿命。

这项名为电子复苏坊的计划今天（7月25日）在线上启动，由永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士带头，承诺共同对抗电子垃圾。

许连碹博士在致辞时提到，随着更多人居家办公、学习，企业加大数码化，对于电子产品的需求也随之增加，因而制造更多电子垃圾，加大对我国垃圾埋置场的负担。

“电子复苏坊旨在推广可持续的电子垃圾管理，这能适时地培养减用（Reduce）、重用（Reuse）、再生循环（Recycle）的文化，应对我国不断增长的电子垃圾量。”

永续生活研究所在2014年创办“Repair Kopitiam”（维修咖啡店）工作坊，每月都会有义工在社区教导民众维修损坏的家用产品。作为工作坊的延续，电子复苏坊将在9月和10月的第二及第四个星期天，通过直播示范如何拆卸、诊断和维修不同类别的电器。线上直播之前的三天，公众可报名将损坏的产品送到淡滨尼天地进行维修。

另外，电子复苏坊也会在YouTube上传一系列的影片，分享不同电器内部零件的作用，以及如何辨别各个类型的材料。讲解员拆卸后，零件会送到电子产品回收站。

永续生活研究所的创办者斯瓦米内森（Veerarapan Swaminathan）说：“我们觉得等到一个产品成为电子垃圾时，已经太迟了。因此，教育公众如何处理寿命已尽的产品，并鼓励他们通过维修和再利用延续物品寿命，是非常重要的。”

为配合11月的“清洁与绿化新加坡”，电子复苏坊将举办#E- WASTENOMORE挑战，邀请公众升级再造废弃电器或维修损坏的电器，最独具匠心的20个原创作品将于淡滨尼天地展出，并可赢得高达1 000元的奖金。

电子复苏坊也将于11月和12月在淡滨尼天地设立实体的维修站，针对信息与通信电器的维修，以及拆解无法维修的电子产品，传授技能和知识。接下来，类似维修站计划在更多区域设立。

新加坡科技工商协会主席黄伟明指出，本地电子垃圾的问题日渐加剧，但还未获得足够的关注。“基于电子垃圾管理的复杂性，应对方案得要多管齐下，政府、企业和公众都需要参与。”

他也受访时指出，虽然本地有不少非政府组织为应对电子垃圾问题做出努力，但这些项目都比较分散，因此电子复苏坊旨在集结业界的力量，将影响扩至全国。

该协会在去年9月成立的可持续发展委员会，除了针对电子垃圾的电子复苏坊，委员会也会配合2030年新加坡绿色发展蓝图，在绿色经济、能源重启等方面作出努力。

电子复苏坊也设立网站（https://padlet.com/SustainableLivingLab/ewaste），希望能有多达8000名公众留下足迹，分享自己将为减少电子垃圾问题所采取的行动。另外，自7月中开始呼吁对抗电子垃圾，该项目已获得超过20家企业的支持，其中包括富士和戴尔科技。这些公司承诺在未来一年，采取至少两项措施以减少电子垃圾和推动可持续发展。

电子复苏坊得到了环境局的支持，以及社交媒体面簿的赞助。面簿也是新加坡科技工商协会的成员。